24.10.2024, 07:50
Пьяный водитель на квадроцикле врезался в стену здания(3)
ФОТО: | Shutterstock
В Валгамаа 25-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения на квадроцикле попал в аварию.
Как сообщает полиция, авария произошла в 21:26 в деревне Карьятнурме, волости Тырва (Валгамаа).
25-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения на квадроцикле врезался в стену здания. Водитель был госпитализирован.
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