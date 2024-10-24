ЧП и криминал
24.10.2024, 07:50

Пьяный водитель на квадроцикле врезался в стену здания

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Фото иллюстративное.
Фото иллюстративное.
ФОТО: audiznam260921 | Shutterstock

В Валгамаа 25-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения на квадроцикле попал в аварию.

Как сообщает полиция, авария произошла в 21:26 в деревне Карьятнурме, волости Тырва (Валгамаа).

25-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения на квадроцикле врезался в стену здания. Водитель был госпитализирован.

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