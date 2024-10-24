Вотум недоверия Юргену Лиги провалился(14)
В среду вечером в Рийгикогу провалился инициирован Центристской партией вотум недоверия министру финансов Юргену Лиги (Партия реформ).
За предложение проголосовали 26 членов Рийгикогу, против и воздержавшихся не было.
Вотум недоверия, инициированный оппозиционной Центристской партией и подписанный 29 депутатами, был внесен на рассмотрение на вчерашнем пленарном заседании Рийгикогу. Подписавшие заявили, что своими высказываниями Лиги дискредитировал Рийгикогу как институт и подорвал репутацию парламентариев в целом.
В документе также говорилось, что Лиги проявил некомпетентность при ответах на вопросы по существу во время первого чтения государственного бюджета, что он компенсировал расплывчатыми заявлениями и оскорблениями. Кроме того, утверждалось, что Лиги не имеет полного представления о состоянии государственных финансов, что делает его неподходящим для занимаемой должности.
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