СВОДКА ЗА СУТКИ | Просроченные визы: пограничники выписывают внушительные штрафы за незаконное пребывание в Шенгенской зоне

На пограничном пункте „Лухамаа“ пограничники не пустили в Эстонию одного гражданина России и двух граждан Молдовы, а на Нарвском пограничном пункте - четырех граждан России, одного гражданина Украины и одного гражданина Израиля. Чаще всего причиной задержания было отсутствие необходимых документов, неясные причины въезда или подозрение, что люди представляют угрозу общественному порядку.

22 октября на пограничном пункте „Лухамаа“ при досмотре гражданки России пограничники обнаружили, что она в течение 13 дней находилась в странах Шенгенской зоны без законных оснований. Женщине выдали предписание покинуть Эстонию и оштрафовали на 320 евро.

На пограничном пункте в Нарве пограничники выявили, что гражданин России нелегально находился в Шенгенской зоне в течение семи дней. Ему выдали предписание покинуть Эстонию, запретили въезд в страну и оштрафовали на 400 евро.

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