ВИДЕООПРОС | „Могут и должны“: нарвитяне высказали свое мнение, могут ли местные спортсмены ездить в Россию на соревнования(28)
Нарвские боксеры, представители нарвской спортивной школы „Паэмурру“, на прошлой неделе приняли участие в международном турнире по боксу в российском городе Великие Луки. Директор Паэмурруской спортшколы Леонид Гулов сказал, что школа не участвовала в этом турнире, а ее ученики сделали это в свое свободное время. RusDelfi решил узнать, что думают нарвитяне о том, уместно ли эстонским спортсменам ездить на соревнования в Россию.
Большинство наривитян, которые согласились ответить на вопрос репортера, высказали мнение, что они не видят проблем в такой ситуации. На взгляд отвечающих, спортсменам важно показывать свои достижения и в идеале, спорт должен быть вне политики.
„Если есть возможность, то да, почему нет?“ - говорит молодой человек.
„Спорт вне политики должен быть, - поддерживает его еще один молодой нарвитянин. - Спорт не зависит от национальности“.
„Можно проявить свой талант в большой стране, показать на большую аудиторию то, что ты умеешь“, - соглашается с друзьями еще один молодой человек. На вопрос, а если им предложат поехать на соревнования в Россию, то поедут ли, ребята дружно отвечают, что да, конечно.
„Я за то, чтобы люди показывали свои возможности, это спортивный интерес“, - отвечает на вопрос репортера девушка.
„Если у них есть договоренности, то имеют право, а почему бы и нет“, - делится своим мнением юноша.
„Могут и должны, - уверенно говорит женщина. - Это спорт, а не политика. Дети растут, занимаются спортом и должны показывать свои достижения“.
„Как местный житель, я считаю, что можно, но очень осторожно, потому что в связи с угрозой мобилизации в России, могут призвать любого“, - отвечает молодой человек в спортивной одежде.
Мужчина говорит, что слышал о нарвских спортсменах, он знает, что они получили на турнире в России три золотые медали. „Они прославили город, какие проблемы, я понимаю“, - завершает разговор нарвитянин.
Что еще отвечали горожане - смотрите в видео.
Напомним, что Эстония резко осуждает российскую военную агрессию и призывает жителей страны не ездить в РФ. Эстония прекратила всякое сотрудничество с Россией и Беларусью в спортивной сфере.
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