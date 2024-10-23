ВИДЕООПРОС | „Могут и должны“: нарвитяне высказали свое мнение, могут ли местные спортсмены ездить в Россию на соревнования

Большинство наривитян, которые согласились ответить на вопрос репортера, высказали мнение, что они не видят проблем в такой ситуации. На взгляд отвечающих, спортсменам важно показывать свои достижения и в идеале, спорт должен быть вне политики.

„Если есть возможность, то да, почему нет?“ - говорит молодой человек.

„Спорт вне политики должен быть, - поддерживает его еще один молодой нарвитянин. - Спорт не зависит от национальности“.

„Можно проявить свой талант в большой стране, показать на большую аудиторию то, что ты умеешь“, - соглашается с друзьями еще один молодой человек. На вопрос, а если им предложат поехать на соревнования в Россию, то поедут ли, ребята дружно отвечают, что да, конечно.

„Я за то, чтобы люди показывали свои возможности, это спортивный интерес“, - отвечает на вопрос репортера девушка.

„Если у них есть договоренности, то имеют право, а почему бы и нет“, - делится своим мнением юноша.

„Могут и должны, - уверенно говорит женщина. - Это спорт, а не политика. Дети растут, занимаются спортом и должны показывать свои достижения“.

„Как местный житель, я считаю, что можно, но очень осторожно, потому что в связи с угрозой мобилизации в России, могут призвать любого“, - отвечает молодой человек в спортивной одежде.

Мужчина говорит, что слышал о нарвских спортсменах, он знает, что они получили на турнире в России три золотые медали. „Они прославили город, какие проблемы, я понимаю“, - завершает разговор нарвитянин.

Что еще отвечали горожане - смотрите в видео.

Напомним, что Эстония резко осуждает российскую военную агрессию и призывает жителей страны не ездить в РФ. Эстония прекратила всякое сотрудничество с Россией и Беларусью в спортивной сфере.

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