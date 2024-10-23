Экономика
23.10.2024, 21:33

Telia сокращает больше работников, чем планировалось изначально

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В целом по группе компаний Telia реструктуризация приведет к сокращению около 3 000 рабочих мест.
В целом по группе компаний Telia реструктуризация приведет к сокращению около 3 000 рабочих мест.
ФОТО: Georg Savisaar | Delfi Meedia

В сентябре компания Telia уведомила Кассу по безработице о сокращении 153 рабочих мест. К настоящему времени эта цифра возросла до 171.

В то время как в СМИ первоначально сообщалось о сокращении около 160 рабочих мест, в первом уведомлении о сокращении говорилось, что Telia планирует сократить 153 работника. Во втором уведомлении эта цифра почти на 20 больше - под сокращение попадет 171 работник.

Председатель правления Telia Хольгер Хальянд сообщил Delfi Ärileht, что сокращения затронут все отделы и подразделения, но компания не раскрывает, с каких именно должностей будут сокращены работники. Представительства закрыты не будут. „В связи с сокращением численности персонала уменьшать количество представительств Telia не планируется“, - подтвердил он.

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