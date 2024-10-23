23.10.2024, 21:33
Telia сокращает больше работников, чем планировалось изначально(1)
ФОТО: | Delfi Meedia
В сентябре компания Telia уведомила Кассу по безработице о сокращении 153 рабочих мест. К настоящему времени эта цифра возросла до 171.
В то время как в СМИ первоначально сообщалось о сокращении около 160 рабочих мест, в первом уведомлении о сокращении говорилось, что Telia планирует сократить 153 работника. Во втором уведомлении эта цифра почти на 20 больше - под сокращение попадет 171 работник.
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