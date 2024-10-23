Таллинн объявил конкурс на оформление сада Украины. Призовой фонд - 35 000 евро

По словам вице-мэра Мадле Липпус, объявленный конкурс является логичным продолжением принятого в 2022 году решения городской управы присвоить центральной части парка Лембиту название в честь свободы Украины. „При выборе месторасположения для сада Украины важную роль сыграло само место – в непосредственной близости от парка находятся здание Министерства иностранных дел и площадь Исландии, которые вместе с садом Украины станут единым ансамблем“, – пояснила Липпус.

„Цель конкурса – модернизировать парк с помощью средств ландшафтной архитектуры и создать символический объект — сад Украины, который, сохраняя логику парка, придаст ему новое значение и увеличит биоразнообразие парка. Объект может быть инсталляцией, произведением лэнд-арта или другим пространственным решением, которое учитывает культурные и природные ценности парка и добавляет ему новый, значимый слой“, – отметила Липпус.

Обновление парка также исходит из необходимости модернизировать его, чтобы он лучше соответствовал развивающемуся центру города и потребностям жителей.

Задача конкурса предусматривает создание решения, благодаря которому в городском пространстве появится место, символизирующее поддержку свободы и территориальной целостности Украины, и при этом будет соответствовать существующим природным ценностям парка Лембиту. Объект должен гармонировать с общим обликом парка и выражаться скорее в виде тонкого ландшафтного послания или архитектурного вмешательства, а не в радикальной перепланировке парка. Дополнительную ценность проекту придаст участие украинских архитекторов, ландшафтных архитекторов или художников.