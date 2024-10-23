23.10.2024, 16:10
Таллиннцы запустили петицию с требованием вернуть маршрут №65. И кажется, нашли важный аргумент в свою пользу(25)
ФОТО: Delfi Meedia
Обновление автобусных линий вызвало волну негодования со стороны жителей столицы. Отличились пользователи отмененного 65 автобуса — они запустили петицию „Требуем возвращения жизненно необходимого для Ласнамяэ автобусного маршрута №65!“. Инициатива создана 18 октября, за несколько дней до отмены маршрута. На данный момент петицию подписало больше двух тысяч человек, но чтобы отправить требование на рассмотрение, голосов не хватает. Подробности — у RusDelfi.
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