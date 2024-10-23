Новости Эстонии
23.10.2024, 16:10

Таллиннцы запустили петицию с требованием вернуть маршрут №65. И кажется, нашли важный аргумент в свою пользу

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ФОТО: Delfi Meedia

Обновление автобусных линий вызвало волну негодования со стороны жителей столицы. Отличились пользователи отмененного 65 автобуса — они запустили петицию „Требуем возвращения жизненно необходимого для Ласнамяэ автобусного маршрута №65!“. Инициатива создана 18 октября, за несколько дней до отмены маршрута. На данный момент петицию подписало больше двух тысяч человек, но чтобы отправить требование на рассмотрение, голосов не хватает. Подробности — у RusDelfi.

„Автобусная линия была единственной возможностью добираться до школы для детей с особыми потребностями“

„Таллинн принял решение с 21.10.2024 изменить сеть автобусных маршрутов, в том числе ликвидировать маршрут №65. Хотя другие маршруты заменят его связь с Ülemiste City и аэропортом, но местные жители потеряют важное соединение между параллельными улицами в Ласнамяэ, — написано в петиции. — Если маршрут №65 будет ликвидирован, то жители самого большого района Таллинна останутся без критически важной связи со многими пунктами назначения, такими как школы, кружки и медицинские услуги“.

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