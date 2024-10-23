Таллиннцы запустили петицию с требованием вернуть маршрут № 65. И кажется, нашли важный аргумент в свою пользу

„Автобусная линия была единственной возможностью добираться до школы для детей с особыми потребностями“

„Таллинн принял решение с 21.10.2024 изменить сеть автобусных маршрутов, в том числе ликвидировать маршрут №65. Хотя другие маршруты заменят его связь с Ülemiste City и аэропортом, но местные жители потеряют важное соединение между параллельными улицами в Ласнамяэ, — написано в петиции. — Если маршрут №65 будет ликвидирован, то жители самого большого района Таллинна останутся без критически важной связи со многими пунктами назначения, такими как школы, кружки и медицинские услуги“.