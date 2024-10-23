ГАЛЕРЕЯ | В Таллиннский порт пришел последний в этом сезоне круизный лайнер

AIDAluna — это третий круизный лайнер класса Sphinx, принадлежащий компании Costa Crociere S.p.A. и управляемый судоходной компанией Aida Cruises, немецким подразделением Costa Crociere S.p.A.

Длина AIDAluna составляет 250 метров, теплоход вмещает 2050-2500 пассажиров.

Судно было построено на верфи Meyer Werft в Папенбурге (Германия) в 2009 году. Крещение лайнер прошел 4 апреля 2009 года в Пальма-де-Майорка, крестной матерью стала немецкая актриса Франциска Кнуппе.

Стоимость строительства суда составила 315 миллионов евро, порт приписки — Генуя (Италия).

Число пассажиров Таллиннского порта растет

В 2013 году через порты предприятия Tallinna Sadam (Таллиннский порт) прошли 8 миллионов пассажиров и 13 миллионов тонн грузов. В годовом исчислении количество пассажиров выросло на 13%, что составило прирост в 900 тысяч человек, восстанавливаясь после ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Количество заходов судов оставалось относительно стабильным, снизившись лишь на 1,5% до 7026 заходов.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram или TikTok.