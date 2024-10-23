Новости Эстонии
23.10.2024, 20:20

ВИДЕО | Совет старейшин Рийгикогу не договорился о снижении компенсаций депутатских расходов. Хуссар: у всех разные предложения

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Единого мнения относительно условий сокращения компенсаций за служебные расходы достичь пока не удается. Спикер парламента Лаури Хуссар (Eesti 200) ратует за то, чтобы вдвое сократить компенсации, но у других фракций есть иные предложения, у Центристской партии - свой план.

Члены совета старейшин Рийгикогу собрались сегодня, чтобы обсудить вопрос о сокращении компенсационных выплат депутатам Как сказал Лаури Хуссар, было обсуждено несколько предложений, дискуссия была содержательной. „Мною было выдвинуто предложение сократить компенсации в два раза, другие члены правления и председатели парламентских фракций озвучили другие предложения“, - сказал Хуссар Delfi после того, как заседание совета старейшин закончилось.

„Мы договорились, что предложим фракциям обсудить предложения, а затем попытаемся выработать возможный компромисс. К такому соглашению пришел совет старейшин, - сказал Хуссар, не согласившийся сообщить о том, какие еще предложения выдвигались. - Они сами расскажут. Если идти на сокращения, надо продемонстрировать солидарность с обществом“.

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