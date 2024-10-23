ВИДЕО | Совет старейшин Рийгикогу не договорился о снижении компенсаций депутатских расходов. Хуссар: у всех разные предложения

Члены совета старейшин Рийгикогу собрались сегодня, чтобы обсудить вопрос о сокращении компенсационных выплат депутатам Как сказал Лаури Хуссар, было обсуждено несколько предложений, дискуссия была содержательной. „Мною было выдвинуто предложение сократить компенсации в два раза, другие члены правления и председатели парламентских фракций озвучили другие предложения“, - сказал Хуссар Delfi после того, как заседание совета старейшин закончилось.