23.10.2024, 20:20
ВИДЕО | Совет старейшин Рийгикогу не договорился о снижении компенсаций депутатских расходов. Хуссар: у всех разные предложения(31)
Единого мнения относительно условий сокращения компенсаций за служебные расходы достичь пока не удается. Спикер парламента Лаури Хуссар (Eesti 200) ратует за то, чтобы вдвое сократить компенсации, но у других фракций есть иные предложения, у Центристской партии - свой план.
Члены совета старейшин Рийгикогу собрались сегодня, чтобы обсудить вопрос о сокращении компенсационных выплат депутатам Как сказал Лаури Хуссар, было обсуждено несколько предложений, дискуссия была содержательной. „Мною было выдвинуто предложение сократить компенсации в два раза, другие члены правления и председатели парламентских фракций озвучили другие предложения“, - сказал Хуссар Delfi после того, как заседание совета старейшин закончилось.
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