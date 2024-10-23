Город Таллинн и Фонд „Открытая Школа“ подписали соглашение о намерениях по созданию новой муниципальной школы

Соглашение о намерениях подписали вице-мэр Таллинна Алексей Яшин и председатель совета Фонда „Открытая Школа“ (SA Avatud Kool) Расмус Раск.

„Пыхья-Таллинн – динамично развивающийся район, в котором проживает много семей с детьми. В ближайшие десять лет дефицит школьных мест может достигнуть 1200, и превращение Открытой Школы в муниципальное учебное заведение является важным шагом в решении этой проблемы, – подчеркнул вице-мэр Алексей Яшин. – Мы рады, что новая муниципальная школа сможет воспользоваться ценным опытом Открытой Школы в области преподавания языков и применения культурочувствительного подхода. Этот современный и методически выверенный подход, несомненно, существенно обогатит систему образования города“.

Председатель совета Фонда „Открытая Школа“ Расмус Раск отметил, что преобразование школы в муниципальное учебное заведение было их долгосрочной целью. „Открытая Школа – это инновационное учреждение, где обучаются дети из семей с разным культурным фоном. За восемь лет школа постоянно развивалась, и мы непрерывно совершенствовали свою образовательную модель. Недавно Министерство образования и науки в своем положительном заключении после проведения надзора подтвердило, что такие методики, как проектное обучение, интеграция предметов и языков, дни самостоятельного обучения и другие современные подходы, эффективно способствуют развитию независимых учащихся и успешному освоению академических знаний“. Раск также подчеркнул, что, став частью школьной сети Таллинна, Открытая Школа будет доступна для всех детей района, независимо от финансовых возможностей их семей.