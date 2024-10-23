Суд вынес приговор девушке, ударившей в Ласнамяэ пять раз ножом незнакомую женщину

Спор во время данного судебного процесса шел о том, как квалифицировать преступление, совершенное Халлик — как покушение на убийство или как причинение тяжких телесных повреждений. Последнее означало бы, что у подсудимой не было умысла убивать потерпевшую.

Напомним, что вечером 5 февраля текущего года Халлик, уходя из квартиры своего друга, взяла с собой кухонный нож и во дворе дома несколько раз ударила ножом в спину женщину, которая в это время выносила мусор. Жизнь потерпевшей спас случайный прохожий, который вмешался и сам получил травму в ходе потасовки.