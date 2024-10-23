23.10.2024, 14:30
Суд вынес приговор девушке, ударившей в Ласнамяэ пять раз ножом незнакомую женщину(2)
ФОТО: ANDRES PUTTING | DELFI MEEDIA
Харьюский уездный суд в среду признал виновной и вынес наказание Мари Лийз Халлик, которая вечером 5 февраля в столичном районе Ласнамяэ пять раз ударила ножом совершенно незнакомого человека.
Спор во время данного судебного процесса шел о том, как квалифицировать преступление, совершенное Халлик — как покушение на убийство или как причинение тяжких телесных повреждений. Последнее означало бы, что у подсудимой не было умысла убивать потерпевшую.
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