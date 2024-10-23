Окружной суд оставил в силе приговор виновнице аварии со смертельным исходом(8)
Тартуский окружной суд оставил в силе вынесенное 6 мая Тартуским уездным судом решение, согласно которому Герда Юшин была признана виновной в том, что по неосторожности спровоцировала дорожно-транспортное происшествие с двумя погибшими. Окружной суд в два раза уменьшил сумму, которую должны были заплатить потерпевшие за процессуальную помощь, эти деньги должна будет заплатить Герда Юшин.
Согласно обвинению, 20 августа 2021 года Герда Юшин спровоцировала по неосторожности дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли управлявший мотоциклом 17-летний юноша и ехавшая с ним 15-летняя девушка. ДТП произошло в деревне Сойнасте волости Камбья Тартуского уезда. Юшин, находясь за рулем легкового автомобиля, стала обгонять автомобиль, который ехал впереди со скоростью, медленнее разрешенной.
Согласно обвинительному заключению, Юшин была недостаточно осторожна и внимательна. Не убедившись в безопасности обгона, она не заметила едущий навстречу мотоцикл. На встречной полосе движения легковой автомобиль столкнулся с мотоциклом.
Тартуский уездный суд, признав Юшин виновной в причинении смерти по неосторожности в результате ДТП, в котором погибли два человека, наказал ее тюремным заключением на три года условно. Суд назначил дополнительное наказание и лишил Юшин водительских прав на один год.
На основании Обязательственно-правового закона суд взыскал в пользу потерпевших компенсацию морального ущерба в размере 88 000 евро. Кроме того, Юшин должна была оплатить половину затрат на услуги представителя потерпевших в размере 3305,50 евро.
Коллегия по уголовным делам Тартуского окружного суда пришла к выводу, что это было трагическое происшествие, вызванное невнимательностью Юшин. В решении сказано, что Юшин проявила небрежность, не увидела приближающийся мотоцикл, поэтому у нее не могло возникнуть надежды на то, что столкновения с мотоциклом удастся избежать. Если бы она видела мотоцикл, то не пошла бы на обгон.
Из-за существенного нарушения процессуального права окружной суд частично отменил решение уездного суда в отношении процессуальных расходов. Как постановила коллегия по уголовным делам, потерпевшие должны покрыть не половину, а четверть суммы своих представительных расходов. Таким образом, Юшин должна будет выплатить пострадавшим 20 623,83 евро.