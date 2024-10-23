Окружной суд оставил в силе приговор виновнице аварии со смертельным исходом

Согласно обвинению, 20 августа 2021 года Герда Юшин спровоцировала по неосторожности дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли управлявший мотоциклом 17-летний юноша и ехавшая с ним 15-летняя девушка. ДТП произошло в деревне Сойнасте волости Камбья Тартуского уезда. Юшин, находясь за рулем легкового автомобиля, стала обгонять автомобиль, который ехал впереди со скоростью, медленнее разрешенной.

Согласно обвинительному заключению, Юшин была недостаточно осторожна и внимательна. Не убедившись в безопасности обгона, она не заметила едущий навстречу мотоцикл. На встречной полосе движения легковой автомобиль столкнулся с мотоциклом.

Тартуский уездный суд, признав Юшин виновной в причинении смерти по неосторожности в результате ДТП, в котором погибли два человека, наказал ее тюремным заключением на три года условно. Суд назначил дополнительное наказание и лишил Юшин водительских прав на один год.

На основании Обязательственно-правового закона суд взыскал в пользу потерпевших компенсацию морального ущерба в размере 88 000 евро. Кроме того, Юшин должна была оплатить половину затрат на услуги представителя потерпевших в размере 3305,50 евро.

Коллегия по уголовным делам Тартуского окружного суда пришла к выводу, что это было трагическое происшествие, вызванное невнимательностью Юшин. В решении сказано, что Юшин проявила небрежность, не увидела приближающийся мотоцикл, поэтому у нее не могло возникнуть надежды на то, что столкновения с мотоциклом удастся избежать. Если бы она видела мотоцикл, то не пошла бы на обгон.