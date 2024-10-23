ЧП и криминал
23.10.2024, 13:50

В Ивангороде поймали мужчину, незаконно пришедшего из Эстонии

 
В отношении задержанного возбудили уголовное дело
В отношении задержанного возбудили уголовное дело
ФОТО: Taavi Sepp | Delfi Meedia

Сотрудники Погрануправления Федеральной службы безопасности России пресекли попытку незаконно пересечь российско-эстонскую границу. Нарушителя задержали в Кингисеппском районе Ленобласти, сообщает Фонтанка.

Иностранец пытался незаконно пересечь границу, пройдя пешком из Эстонии в Россию по железнодорожному мосту в Ивангороде, сообщили 21 октября в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленобласти. Мужчину выявили и задержали.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по части 1 статьи 322 УК РФ (организация незаконного въезда иностранных граждан в РФ).

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