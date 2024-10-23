„Впереди еще как минимум два сложных квартала“. Крупный эстонский концерн сокращает более ста работников

Еще больше сократилась чистая прибыль. Если в прошлом году чистая прибыль за третий квартал достигла 3,39 миллиона евро, то в текущем году была 1,65 миллиона евро. Операционная прибыль предприятия составила 2,7 млн евро, что на 29,5% меньше показателя прошлого года. Если по объему выручки это был худший квартал с первого квартала 2022 года, то операционная прибыль за последние четыре года была выше лишь в двух кварталах.