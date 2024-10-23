23.10.2024, 13:30
„Впереди еще как минимум два сложных квартала“. Крупный эстонский концерн сокращает более ста работников(10)
ФОТО: RAUNO VOLMAR | DELFI MEEDIA
Продажи крупной эстонской электротехнической компании Harju Elekter в третьем квартале составили 41,2 миллиона евро, что на 26,8% меньше, чем за тот же период прошлого года, пишет Ärileht.
Еще больше сократилась чистая прибыль. Если в прошлом году чистая прибыль за третий квартал достигла 3,39 миллиона евро, то в текущем году была 1,65 миллиона евро. Операционная прибыль предприятия составила 2,7 млн евро, что на 29,5% меньше показателя прошлого года. Если по объему выручки это был худший квартал с первого квартала 2022 года, то операционная прибыль за последние четыре года была выше лишь в двух кварталах.
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