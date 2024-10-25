Оборот эстонского стартап-сектора приближается к трем миллиардам
По данным Startup Estonia, за три квартала этого года эстонские компании стартап-сектора установили новый рекорд по объему оборота, превысив отметку в 2,7 миллиарда евро. Оборот стартап-сектора вырос на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Согласно данным платформы эстонской стартап-экосистемы, по состоянию на начало октября в стране насчитывалось 1608 компаний стартап-сектора. Среди них самый большой оборот за три квартала в этом году был у Bolt (984 миллиона евро), Pipedrive (203 миллиона евро), Veriff (76,7 миллиона евро), Yolo (49 миллионов евро) и Playtech (42 миллиона евро).
Руководитель проектов глубоких технологий Startup Estonia Вайдо Микхейм отметил, что оборот стартап-сектора за три квартала увеличился на 10% по сравнению с тем же периодом прошлого года, тогда как оборот всех эстонских налогоплательщиков снизился на 2,5%. „Эстонский стартап-сектор взял курс на повышение эффективности и очень хорошо адаптировался к изменившимся экономическим условиям. Несколько лет назад основной целью был агрессивный рост, но сейчас предприниматели стали более осторожными в вопросах расширения, делая акцент на достижение прибыльности. Учитывая экономические тенденции в Эстонии и мире, это разумная стратегия, которая позволяет стартап-сектору расти даже в условиях нестабильной экономики“, — сказал Микхейм.
В этом году эстонские стартапы привлекли 302,7 миллиона евро инвестиций, что в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. В общей сложности было заключено 49 сделок, средний размер которых составил 6,2 миллиона евро, однако объем трех сделок не разглашается. 25 стартапов привлекли инвестиции на сумму не менее миллиона евро. Для сравнения, за тот же период прошлого года объем инвестиций составил 199 миллионов евро, с аналогичным количеством сделок, но со средним размером в 4 миллиона евро, при этом 24 стартапа получили инвестиции на сумму свыше одного миллиона евро.
„Объем инвестиций в этом году заметно вырос. Хотя показатели прошлых лет не достигнуты, результат все равно впечатляющий с учетом изменившихся экономических условий. Если раньше на статистику влияли несколько крупных сделок, то теперь все большее количество стартапов привлекает финансирование на более поздних стадиях развития, что свидетельствует о зрелости сектора и высоком качестве стартап-компаний“, — отметил Микхейм.
Крупнейшие инвестиции в этом году привлекли Starship Technologies (90 миллионов евро), Stargate Hydrogen (42 миллиона евро), Elcogen (30 миллионов евро), Tuum (25 миллионов евро), Pactum (18,4 миллиона евро) и Bot Guard (12 миллионов евро).
В этом году также произошло восемь продаж стартап-компаний, т.н. exit, в том числе в третьем квартале и в октябре четыре стартап-компании заключили сделку купли-продажи. В июле немецкая платформа цифровой подачи налоговых деклараций Taxfix купила эстонский стартап TaxScouts. В августе Swedbank приобрел действующую в Таллинне компанию финансовых технологий Paywerk. В сентябре стартап в области искусственного интеллекта Wisnio присоединился к Assessio Group, а в октябре британский стартап в области финансовых технологий Pockit приобрел стартап Monese.
Статистика эстонского стартап-сектора включает как стартап-компании в классическом определении, так и работающие в Эстонии технологические компании, которым более десяти лет или которые заключили сделку купли-продажи, но продолжают работу на эстонском рынке. В статистику входят растущие компании старше десяти лет и технологические компании с глобальным потенциалом.
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