Оборот эстонского стартап-сектора приближается к трем миллиардам

Согласно данным платформы эстонской стартап-экосистемы, по состоянию на начало октября в стране насчитывалось 1608 компаний стартап-сектора. Среди них самый большой оборот за три квартала в этом году был у Bolt (984 миллиона евро), Pipedrive (203 миллиона евро), Veriff (76,7 миллиона евро), Yolo (49 миллионов евро) и Playtech (42 миллиона евро).

Руководитель проектов глубоких технологий Startup Estonia Вайдо Микхейм отметил, что оборот стартап-сектора за три квартала увеличился на 10% по сравнению с тем же периодом прошлого года, тогда как оборот всех эстонских налогоплательщиков снизился на 2,5%. „Эстонский стартап-сектор взял курс на повышение эффективности и очень хорошо адаптировался к изменившимся экономическим условиям. Несколько лет назад основной целью был агрессивный рост, но сейчас предприниматели стали более осторожными в вопросах расширения, делая акцент на достижение прибыльности. Учитывая экономические тенденции в Эстонии и мире, это разумная стратегия, которая позволяет стартап-сектору расти даже в условиях нестабильной экономики“, — сказал Микхейм.

В этом году эстонские стартапы привлекли 302,7 миллиона евро инвестиций, что в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. В общей сложности было заключено 49 сделок, средний размер которых составил 6,2 миллиона евро, однако объем трех сделок не разглашается. 25 стартапов привлекли инвестиции на сумму не менее миллиона евро. Для сравнения, за тот же период прошлого года объем инвестиций составил 199 миллионов евро, с аналогичным количеством сделок, но со средним размером в 4 миллиона евро, при этом 24 стартапа получили инвестиции на сумму свыше одного миллиона евро.