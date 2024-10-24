Исследования показали, что зеленые инвестиции поддерживают экономический рост и конкурентоспособность государств, а развитие зеленых технологий создает новые экономические возможности. „В Эстонии достаточно много компаний, которые инвестируют в охрану окружающей среды, однако объемы инвестиций следовало бы увеличить в два раза, так как используемые в экономической деятельности технология, оборудование, здания и энергетическая система нуждаются в скорейшей замене, причем задолго до конца срока эксплуатации“, – отметил эксперт Центра мониторинга развития Мярт Массо.

Проведение зеленого поворота в Эстонии требует инвестиций объемом по меньшей мере 13 миллиардов евро. Необходимый годовой объем зеленых инвестиций в Эстонии составляет примерно 4% от ВВП до 2030 года, примерно 2% от ВВП в 2031–2040 гг. и до 1% от ВВП в 2031–2040 гг.

По оценкам Центра мониторинга развития, каждый инвестированный в зеленую экономическую деятельность евро вызывает рост совокупной продукции на 1,2 евро, а доходы от налогов, направленные на предложение общественных услуг, увеличиваются на 20 центов. „Поэтому ожидается, что помещенные в зеленые инвестиции деньги принесут большую пользу экономике и конкурентоспособности, чем инвестиции, совершенные в технологии с большим влиянием на окружающую среду“, – подчеркнул Массо.

Исследование европейских компаний показало, что малые и средние предприятия увеличивают свои возможности роста, если инвестируют в эффективность использования ресурсов. Исследования также демонстрируют, что инвестиции в эффективность использования ресурсов в размере 1% от годового оборота увеличивают вероятность того, что прибыль от продаж предприятия вырастет на одну пятую.