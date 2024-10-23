Уровень цифровизации эстонских предприятий отстает от среднего по Европе

Индекс цифровой интенсивности демонстрирует, в какой мере предприятия используют современные цифровые технологии, такие как облачные услуги, анализ крупных массивов данных и искусственный интеллект. Индекс состоит из различных компонентов, например, наличие сайта компании, использование электронной торговли, облачных сервисов и мер кибербезопасности. „Чем выше балл индекса, тем более предприятие технологически развито и тем больше оно интегрировало цифровые решения в свою повседневную деятельность, что помогает оценить, насколько компании готовы к вызовам цифровой эпохи. Оценка также включает организацию защиты от кибератак и выявление финансовых мошенников“, - объяснил руководитель отдела по борьбе с отмыванием денег банка Citadele Виктор Ткаченко.

По данным Евростата за 2023 год, эстонские предприятия отстают по уровню цифровизации от среднего показателя Европейского союза. По крайней мере базового уровеня цифровой интенсивности достигли 59% компаний ЕС. Цель ЕС состоит в том, чтобы к 2030 году более 90% малых и средних предприятий достигли хотя бы базового уровня цифровизации. Показатели Эстонии отстают от среднего по ЕС, особенно в достижении высокого (16,5% предприятий) и очень высокого (2,3%) уровня цифровой интенсивности. Эстонию опережают, например, такие страны, как Хорватия, Литва, Кипр и Мальта. На первом месте находится Финляндия, где индекс очень высокого уровня цифровой интенсивности составляет 13%.

Медленное развитие цифровизации в Эстонии, вероятно, связано с нехваткой ресурсов и более низкими затратами на рабочую силу. „Поскольку цифровизация и автоматизация требуют денег, многие предприятия просто не могут в это инвестировать. А так как затраты на рабочую силу в Эстонии ниже, чем в ряде других европейских стран, у предприятий также меньше мотивации цифровизировать некоторые процессы“, - отметил Ткаченко.