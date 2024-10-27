27.10.2024, 21:22
БАНКИ ПОЯСНЯЮТ | Как повлияет вывод денег из II пенсионной ступени на получение в дальнейшем жилищного кредита?
ФОТО: PILLE-RIIN PREGEL | DELFI MEEDIA
Каждый решает сам — держать ли ему эти деньги на банковском вкладе или инвестировать. При этом банки предписания делать не могут, пишет Ärileht.
Начиная с 1 января 2024 года можно выбирать, платить ли cо своей брутто-зарплаты во II пенсионную ступень по-прежнему 2 процента или увеличить взнос до 4 или 6 процентов. Более высокая ставка взносов будет действовать с 2025 года.
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