БАНКИ ПОЯСНЯЮТ | Как повлияет вывод денег из II пенсионной ступени на получение в дальнейшем жилищного кредита?

Начиная с 1 января 2024 года можно выбирать, платить ли cо своей брутто-зарплаты во II пенсионную ступень по-прежнему 2 процента или увеличить взнос до 4 или 6 процентов. Более высокая ставка взносов будет действовать с 2025 года.