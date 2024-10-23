23.10.2024, 10:30
ФОТО | Подозрительная сумка на крыше здания в центре Таллинна: полиция проверила ее содержимое
В среду утром на крышу одного из зданий в центре Таллинна была брошена подозрительная сумка, полиция проверила, нет ли в ней взрывного устройства.
По словам пресс-секретаря PPA Анники Максимов, на крышу здания по адресу Нарва мнт 13 был брошена сумка. Саперы проверили ее содержимое.
В 9:40 полиция сообщила, что угрозы нет: в сумке находится одежда.
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