Вотум недоверия министру финансов Юргену Лиги сегодня передадут в Рийгикогу

В тексте вотума недоверия указывается, что на первом чтении проекта государственного бюджета Юрген Лиги испытывал трудности с ответами на содержательные вопросы, что демонстрирует его некомпетентность, которую он пытался компенсировать общими фразами и оскорблениями. Лиги не обладает полным пониманием государственных финансов и, следовательно, является непрофессионалом на своем посту.

По мнению авторов вотума, Юрген Лиги перешел границы приличия на первом чтении бюджета, неоднократно пытаясь унижать женщин-политиков из разных партий, считая их вопросы по бюджету пустыми придирками и обзывая депутатов лжецами. Это не что иное, как гендерная дискриминация, а его высокомерное поведение снижает доверие народа к Рийгикогу, правительству и политикам в целом.

Кроме того, заявление Лиги о том, что роль Рийгикогу в процессе принятия бюджета должна быть уменьшена, противоречит конституции и игнорирует принцип разделения властей.

Учитывая вышеизложенное, 28 подписавших заявление депутатов Рийгикогу не верят в то, что министр финансов хочет и может выполнять свои служебные обязанности и данные обещания. Поэтому на основании статьи 65 пункта 13 Конституции Эстонской Республики и статьи 133 Закона о порядке работы Рийгикогу выражается недоверие министру финансов Юргену Лиги.

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