Отец убитого в тюрьме Карлоса Колька: я так и не получил ответа на многие касающиеся его смерти вопросы
В передаче „Laser“ на TV3 отец бывшего блогера Карлоса Колька, убитого в тюрьме, сказал, что не понимает, почему его сына, связанного с наркопреступлениями, посадили в одну камеру с рецидивистом.
К Сэму Карлосу Кольку известность пришла в 13 лет, он стал в Эстонии интернет-сенсацией. Кольк, родившийся в 2001 году, исполнял рэп, стал брэндом социальной рекламы, выступал. Однако для юного дарования важнее музыки оказался наркобизнес, за причастность к которому он был задержан в декабре прошлого года и отдан под суд. Этим летом 23-летнего Карлоса Колька, которому оставалось несколько недель до освобождения, убил сокамерник.
На этом связанная с Карлосом история не закончилась. В память о нем семья подарила ему звезду, названную его именем. „Мы приняли такое решение, когда Карлоса не стало. Он был на пути к тому, чтобы стать звездой, но, к сожалению, так и не стал. И мы подарили ему звезду“, - сказал Сэм Кольк, отец Карлоса.
Каким запомнят Карлоса?
Карлоса запомнят таким, каким он сам себя запечатлел в видеороликах на YouTube. Он был... жизнерадостным юношей, который любил смешить других.
Каким сыном он был?
Очень добросердечным, жизнерадостным, душой компании. У него были золотые руки, с легкостью справлялся со всем, за что брался. О таком сыне только мечтать.
Он помогал вам, кажется, по работе?
Да, в последние годы, вплоть до декабря работал на нашем небольшом предприятии. Любая работа горела у него в руках.
В чем заключалась его помощь?
Мы занимаемся ограждениями, он помогал их устанавливать. Хотя у Карлоса были проблемы со здоровьем и его трудоспособность была ограничена, он помогал в той мере, насколько позволяло здоровье.
В девять лет у Карлоса диагностировали диабет первого типа, кроме того, он страдал ATH (синдромом дефицита внимания и гиперактивности - перев.) и расстройством сна. Дети-диабетики и их родители знают, о чем я говорю, и понимают, каково это, регулярно делать инъекции.
Когда Карлос заболел, еще не было таких современных датчиков для измерения уровня сахара в крови, которые применяются сейчас. Ему приходилось не только колоть инсулин, но и постоянно проверять уровень сахара с помощью глюкометра и прокалывать кожу. Конечно, в подростковом возрасте это вызывало стресс и душевное напряжение.
В 2015 году он стал рекламным лицом Lasteabi. По иронии судьбы в рекламе организации, предлагающей помощь детям, он изображал наркодилера, и, как гласил слоган, ребенок не виноват, когда его превращают в наркодилера. Когда вы заметили, что он занимается чем-то, что связано с риском?
Мне было известно, что он употребляет масло CBD (масло с добавлением вытяжки из экстракта конопли - перев.), которое облегчало его состояние. Но о других вещах я не знал. У Карлоса была своя жизнь.
В 2019 году с Карлосом Кольком, когда он был еще несовершеннолетним, было заключено первое соглашение, это было связано с незаконным оборотом наркотических веществ. Он согласился проживать по месту регистрации, посещать сотрудника уголовного надзора, не покидать Эстонию без разрешения, закончить девять классов. Карлос обязан был соблюдать и другие требования: не употреблять наркотики и не общаться с людьми, которые занимаются оборотом наркотиков.
По-моему, ему уже было 18 лет или он вот-вот должен был стать совершеннолетним. У Карлоса была своя жизнь.
Он много времени уделял музыке до того, как оказаться в тюрьме? Насколько известно, музыка его уже мало интересовала, вместе с продюсером Андеро Мерило и рэпером Томасом Брэндом он занимался наркобизнесом.
Он планировал начать выпускать музыкальную продукцию. Вместе с друзьями организовал студию звукозаписи, в которой они записывали собственную музыку и первые музыкальные опыты других желающих.
Вы говорили с Карлосом о том, на что он живет, откуда у него доходы?
О доходах Карлоса мне, конечно, мало что известно. Он получал деньги от государства - пособие по частичной нетрудоспособности. Какие-то деньги я платил, когда он у меня работал.
Когда вы узнали о том, что он зарабатывал за счет наркобизнеса?
Об этом стало известно, когда его задержали.
Как он это обосновал?
Мне Карлос никак не объяснил. После задержания только через три месяца примерно он получил возможность общаться. До этого общение шло через адвоката, даже звонить нельзя было. Я ни разу не видел Карлоса после того, как его взяли.
Вы его не видели?
Нет.
Вы увидели его уже после того, как он был мёртв?
Да, после того, как его убили.
Задержание Карлоса стало для вас шоком?
Конечно, я испытал шок. Эстония такая маленькая страна, что практически невозможно представить, что, занимаясь подобными делами, ты не попадешься. Конечно, это был шок, но вместе с тем, как сказал потом Карлос по телефону, для него это стало своего рода освобождением.
Когда из тюрьмы сообщили о его смерти, то сначала мелькнула мысль, что он не принял лекарства от диабета. Но потом мы прочитали на портале Delfi, что в Таллиннской тюрьме убили 23-летнего парня, и почти сразу сообщили фамилию убитого.
Что вы испытывали, когда читали это сообщение?
С этого момента все происходящее вокруг воспринималось словно в тумане. Каждое утро я просыпался с надеждой, что это не может быть правдой.
Сначала взлет на пик популярности, а затем трагический конец. Так история Карлоса выглядит со стороны
Да, примерно так и есть. Его могло ожидать большое будущее. Я уверен, что Карлос, обладавший таким талантом и отличавшийся таким жизнелюбием, мог бы добиться многого.
Сокамерник, убивший Карлоса, был известен полиции по прошлым делам. В этот раз его задержали по подозрению в мошенничестве, кражах и применении насилия. Он неоднократно попадал за решетку, в том числе за применение насилия по отношению к представителю власти.
Если в наших тюрьмах так просторно, что одну тюрьму даже закрыть хотят, то почему в одну камеру сажают, так сказать, мелкого воришку и рецидивиста?
Тюрьма ссылается на ограниченность ресурсов и на то, что расходы надо экономить.
Вот они и получили такую экономию расходов.
Она стоила жизни молодому человеку...
(Вздыхает)
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