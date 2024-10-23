Отец убитого в тюрьме Карлоса Колька: я так и не получил ответа на многие касающиеся его смерти вопросы

Когда Карлос заболел, еще не было таких современных датчиков для измерения уровня сахара в крови, которые применяются сейчас. Ему приходилось не только колоть инсулин, но и постоянно проверять уровень сахара с помощью глюкометра и прокалывать кожу. Конечно, в подростковом возрасте это вызывало стресс и душевное напряжение.

В девять лет у Карлоса диагностировали диабет первого типа, кроме того, он страдал ATH (синдромом дефицита внимания и гиперактивности - перев.) и расстройством сна. Дети-диабетики и их родители знают, о чем я говорю, и понимают, каково это, регулярно делать инъекции.

Мы занимаемся ограждениями, он помогал их устанавливать. Хотя у Карлоса были проблемы со здоровьем и его трудоспособность была ограничена, он помогал в той мере, насколько позволяло здоровье.

Да, в последние годы, вплоть до декабря работал на нашем небольшом предприятии. Любая работа горела у него в руках.

Он помогал вам, кажется, по работе?

Очень добросердечным, жизнерадостным, душой компании. У него были золотые руки, с легкостью справлялся со всем, за что брался. О таком сыне только мечтать.

Карлоса запомнят таким, каким он сам себя запечатлел в видеороликах на YouTube. Он был... жизнерадостным юношей, который любил смешить других.

На этом связанная с Карлосом история не закончилась. В память о нем семья подарила ему звезду, названную его именем. „Мы приняли такое решение, когда Карлоса не стало. Он был на пути к тому, чтобы стать звездой, но, к сожалению, так и не стал. И мы подарили ему звезду“, - сказал Сэм Кольк, отец Карлоса.

К Сэму Карлосу Кольку известность пришла в 13 лет, он стал в Эстонии интернет-сенсацией. Кольк, родившийся в 2001 году, исполнял рэп, стал брэндом социальной рекламы, выступал. Однако для юного дарования важнее музыки оказался наркобизнес, за причастность к которому он был задержан в декабре прошлого года и отдан под суд. Этим летом 23-летнего Карлоса Колька, которому оставалось несколько недель до освобождения, убил сокамерник.

В 2015 году он стал рекламным лицом Lasteabi. По иронии судьбы в рекламе организации, предлагающей помощь детям, он изображал наркодилера, и, как гласил слоган, ребенок не виноват, когда его превращают в наркодилера. Когда вы заметили, что он занимается чем-то, что связано с риском?

Мне было известно, что он употребляет масло CBD (масло с добавлением вытяжки из экстракта конопли - перев.), которое облегчало его состояние. Но о других вещах я не знал. У Карлоса была своя жизнь.

В 2019 году с Карлосом Кольком, когда он был еще несовершеннолетним, было заключено первое соглашение, это было связано с незаконным оборотом наркотических веществ. Он согласился проживать по месту регистрации, посещать сотрудника уголовного надзора, не покидать Эстонию без разрешения, закончить девять классов. Карлос обязан был соблюдать и другие требования: не употреблять наркотики и не общаться с людьми, которые занимаются оборотом наркотиков.

По-моему, ему уже было 18 лет или он вот-вот должен был стать совершеннолетним. У Карлоса была своя жизнь.

Он много времени уделял музыке до того, как оказаться в тюрьме? Насколько известно, музыка его уже мало интересовала, вместе с продюсером Андеро Мерило и рэпером Томасом Брэндом он занимался наркобизнесом.

Он планировал начать выпускать музыкальную продукцию. Вместе с друзьями организовал студию звукозаписи, в которой они записывали собственную музыку и первые музыкальные опыты других желающих.

Вы говорили с Карлосом о том, на что он живет, откуда у него доходы?

О доходах Карлоса мне, конечно, мало что известно. Он получал деньги от государства - пособие по частичной нетрудоспособности. Какие-то деньги я платил, когда он у меня работал.

Когда вы узнали о том, что он зарабатывал за счет наркобизнеса?

Об этом стало известно, когда его задержали.

Как он это обосновал?