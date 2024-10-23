ФОТО | Злоумышленники разбили окна в нескольких автомобилях

Вчера утром полиция получила сообщение, что в Тарту на улице Анне у автомобиля разбито стекло и из-под капота украден аккумулятор. Полиции также сообщили, что поблизости, у припаркованного на бульваре Пыхья автомобиля, разбито лобовое стекло. „Насколько сейчас известно, там ничего не украли“, - сказал старший участковый Тарту Сийм Линнард.

„Если кто-то заметил подозрительную активность на этих улицах прошлой ночью, эта информация, безусловно, представляет интерес для полиции, - сказал Линнард. - Помимо поиска свидетелей, полиция также проверит — имеются ли записи с камер наблюдения, которые могут пролить свет на произошедшее“.

Если кто-то обнаружит, что его автомобиль был поврежден подобным образом за последние несколько дней, полиция настоятельно просит его дать об этом знать.

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