СВОДКА ЗА СУТКИ | На шоссе Таллинн — Нарва в столкновении с трактором тяжело пострадал водитель легковушки(1)
За минувшие сутки в Эстонии произошло одно ДТП, в котором серьезно пострадали люди.
22 октября в 19.57 полиция получила сообщение о ДТП на 45-м километре шоссе Таллинн — Нарва (село Кахала, волость Куусалу, Харьюмаа).
Автомобиль Mercedes-Benz, за рулем которого находился 49-летний мужчина, врезался в двигавшийся впереди него по правой обочине трактор Case IH с прицепом (им управлял 21-летний мужчина).
Водитель Mercedes-Benz доставлен в больницу.
За сутки полиция отстранила от управления транспортным средством 6 водителей, находившихся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
Заявлений об угонах транспортных средств в полицию не поступало.
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