СВОДКА ЗА СУТКИ | На шоссе Таллинн — Нарва в столкновении с трактором тяжело пострадал водитель легковушки

22 октября в 19.57 полиция получила сообщение о ДТП на 45-м километре шоссе Таллинн — Нарва (село Кахала, волость Куусалу, Харьюмаа).

Автомобиль Mercedes-Benz, за рулем которого находился 49-летний мужчина, врезался в двигавшийся впереди него по правой обочине трактор Case IH с прицепом (им управлял 21-летний мужчина).

Водитель Mercedes-Benz доставлен в больницу.

За сутки полиция отстранила от управления транспортным средством 6 водителей, находившихся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Заявлений об угонах транспортных средств в полицию не поступало.

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