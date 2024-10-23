ПРОГНОЗ ПОГОДЫ | Совсем скоро может выпасть первый снег!

Утром в среду, 23 октября, вслед за отступающей в сторону России ложбиной пониженного атмосферного давления Эстонию накроют дожди. В течение дня, начиная с островов, небо прояснится, и дожди прекратятся. Будет дуть очень сильный юго-западный и западный ветер, порывами на материке больше 15, на побережье 20 м/с. Днем температура воздуха 10-12 градусов.

В ночь на четверг сохранится облачная с прояснениями погода. Местами пройдут небольшие дожди. Юго-западный и западный ветер будет дуть со скоростью 5-9, порывами до 13, на побережье 9-14, порывами до 20 м/с, к утру ветер немного ослабеет и сменит направление на северо-западное. Температура воздуха 6-12 градусов.