23.10.2024, 09:10
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ | Совсем скоро может выпасть первый снег!(3)
ФОТО: | Delfi Meedia
В ближайшие дни будет дуть сильный ветер, но понижаться температура не будет. И все же совсем скоро могут выпасть первые твердые осадки в виде снежных кристаллов, пишет Maaleht.
Утром в среду, 23 октября, вслед за отступающей в сторону России ложбиной пониженного атмосферного давления Эстонию накроют дожди. В течение дня, начиная с островов, небо прояснится, и дожди прекратятся. Будет дуть очень сильный юго-западный и западный ветер, порывами на материке больше 15, на побережье 20 м/с. Днем температура воздуха 10-12 градусов.
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