Новости Эстонии
23.10.2024, 09:10

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ | Совсем скоро может выпасть первый снег!

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В этом году такой богатый урожай яблок, что часть может остаться под снегом.
В этом году такой богатый урожай яблок, что часть может остаться под снегом.
ФОТО: Ago Tammik | Delfi Meedia

В ближайшие дни будет дуть сильный ветер, но понижаться температура не будет. И все же совсем скоро могут выпасть первые твердые осадки в виде снежных кристаллов, пишет Maaleht.

Утром в среду, 23 октября, вслед за отступающей в сторону России ложбиной пониженного атмосферного давления Эстонию накроют дожди. В течение дня, начиная с островов, небо прояснится, и дожди прекратятся. Будет дуть очень сильный юго-западный и западный ветер, порывами на материке больше 15, на побережье 20 м/с. Днем температура воздуха 10-12 градусов.

В ночь на четверг сохранится облачная с прояснениями погода. Местами пройдут небольшие дожди. Юго-западный и западный ветер будет дуть со скоростью 5-9, порывами до 13, на побережье 9-14, порывами до 20 м/с, к утру ветер немного ослабеет и сменит направление на северо-западное. Температура воздуха 6-12 градусов.

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