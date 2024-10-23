23.10.2024, 15:09
Результаты экспертизы конфискованного в Лихула памятника готовы, но возникла новая проблема(12)
ФОТО: | Delfi Meedia
Экспертиза лихулаского памятника не выявила на нем запретной символики, однако полиция столкнулась с новой проблемой - никто не хочет признавать памятник своим и брать на себя ответственность за его содержание и хранение, пишет издание Maaleht.
„Хотя экспертиза не выявила на памятнике символики, призывающей к насилию, для людей, не знающих историю, памятник служит поводом для того, чтобы делать неправильные выводы и организовывать злонамеренные манипуляции“, - сказал руководитель Пярнуского отделения полиции Юллар Кютт.
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