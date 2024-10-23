Рейтинги: Центристская партия вышла из первой четверки. Падение социал-демократов остановилось

С учетом опубликованных 23 октября данных последнего еженедельного опроса Norstat, 28,4% граждан, имеющих право на участие в парламентских выборах, поддерживают Isamaa, 19,6% - Партию реформ и 14% - Социал-демократическую партию, передает RusERR со ссылкой на пресс-релиз Norstat.

За неделю популярность соцдемов подросла на 0,4 процентного пункта, что позволяет им удерживать третье место в таблице популярности политических сил. Рейтинг Партии реформ вырос на 0,9, а Isamaa - снизился на 0,6 процентного пункта.

EKRE, популярность которой выросла на 0,1 процентного пункта до 12,9%, поднялась на четвертую позицию в рейтинге.

На пятой строчке располагается Центристская партия с рейтингом 12,8% (-0,2 за неделю).

Партии правящей коалиции (реформисты, Eesti 200 и соцдемы) поддерживают 37,7% респондентов, а оппозиционные силы Рийгикогу (Isamaa, EKRE, Центристская партия) - 54,1%.

Указанные цифры, обнародованные 23 октября, базируются на агрегированных результатах еженедельных опросов общественного мнения за последний месяц - в период с 23 сентября по 21 октября были опрошены около 4000 граждан Эстонии в возрасте от 18 лет.

Агрегированные результаты за последние два месяца.

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