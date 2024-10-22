Таллинн стремится получить больше финансирования от ЕС для достижения климатических целей

По словам вице-мэра Вильяра Яаму, одной из важнейших тем является обеспечение достаточного финансирования для городов, что позволит реализовать необходимые изменения. „Города нуждаются в прямом финансировании от ЕС для решения сложных задач, так как каждый город уникален. Даже если проблемы городов схожи, решения для них могут быть весьма разными, – подчеркнул Яаму. – Европейский cоюз должен понимать, что, поддерживая и финансируя города напрямую, он фактически помогает решать проблемы Европы на местном уровне“, – добавил Яаму.

Согласно прогнозам, к 2050 году 80 процентов населения Европы будет жить в городских районах. Именно города играют центральную роль в достижении таких больших целей ЕС, как справедливый экологический и цифровой переход, чтобы к 2050 году Европа стала климатически нейтральной. В настоящее время лишь каждый пятый мэр считает, что у него достаточно средств для финансирования своих основных приоритетов.

Вопросами городского финансирования на встрече занималась теневая комиссия Eurocities, представляющая интересы городов на уровне ЕС. Эта комиссия направлена на обеспечение более прямого доступа к финансированию со стороны ЕС и поддержку в борьбе с изменением климата и реализации экологического перехода. Мэр Таллинна Евгений Осиновский исполняет в комиссии роль теневого уполномоченного по вопросам климатического финансирования совместно с мэром Гданьска.

На саммите мэры европейских городов также подписали политическую декларацию, в которой изложили десять приоритетов, сосредоточенных на ускорении климатических мер, обеспечении доступного и качественного жилья, объединении городских и сельских районов посредством устойчивых транспортных решений и большем вовлечении городов в разработку политики Европейского cоюза. В декларации главы городов призывают к более тесному сотрудничеству между Европейским парламентом и городами для достижения к 2029 году конкретных и измеримых результатов, соответствующих потребностям граждан Европы.

Саммит мэров возглавили президент Eurocities Буркхард Юнг и мэр Страсбурга Жанна Барсегян. В мероприятии приняли участие более 90 мэров и руководителей, занимающихся вопросами городской политики.