Экономика
22.10.2024, 21:05

После ремонта электростанция Аувере проработала час и снова сломалась

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Kui aasta esimesel poolel töötas Auvere jaam tublisti, siis teine poolaasta pole enam nii sujuvalt läinud.
Kui aasta esimesel poolel töötas Auvere jaam tublisti, siis teine poolaasta pole enam nii sujuvalt läinud.
ФОТО: Priit Simson | Delfi Meedia

Вчера после двухнедельного ремонта электростанция Аувере вновь заработала в полную силу. Правда, проработала она всего один час, после чего ее пришлось снова остановить.

В минувшую пятницу Eesti Energia сообщила, что электростанция Аувере, находившаяся на ремонте 12 дней, снова в строю. Однако в минувшие выходные производственные мощности не были запущены, так как цена на электроэнергию была для этого слишком низкой.

В понедельник, 21 октября, в 7 часов утра станция была запущена, и за первый час работы поставила в электросеть 69 мегаватт-часов электроэнергии. Но всего через час, в 8:17, работу станции ​​пришлось снова остановить. Хотя первоначально предполагалось, что электростанция будет в тот же день перезапущена, согласно последнему рыночному отчету, 270-мегаваттный энергоблок не будет работать как минимум до полудня четверга.

„21 октября мы приступили к запуску электростанции Аувере. Это технологически сложный процесс, в ходе которого могут возникнуть проблемы, не проявляющиеся в обычном режиме. После включения станции в сеть 21 октября произошло внеплановое отключение энергоблока из-за срабатывания защиты генератора. По нынешнему плану, станция будет перезапущена в четверг, 24 октября“, - пояснил член правления Enefit Power Александр Ефремов.

Помимо Аувере, до конца недели регулярное техническое обслуживание будет проходить и 600-мегаваттный кабель электропередачи NordBalt между Литвой и Швецией, из-за чего в странах Балтии существенно выросли цены на электроэнергию. Если вчера в Эстонии, Латвии и Литве биржевая электроэнергия стоила в среднем 96,4 евро, а сегодня уже 136,4 евро за мегаватт-час, то в Финляндии соответствующие показатели составляли -0,99 евро и 2,82 евро.

При этом по времени Эстония не находится в одной ценовой зоне с Финляндией. Eesti Energia признает, что в такой ситуации работа электростанции Аувере могла бы несколько снизить цены на электроэнергию в регионе. „Время от времени, когда Эстония находится в той же ценовой зоне, что и Финляндия, влияние Аувере на цены на электроэнергию очень мало, а то и вовсе отсутствует. „Однако, если цены в Эстонии станут выше, чем в Финляндии, дополнительные производственные мощности в странах Балтии могут помочь несколько снизить пиковые цены на электроэнергию, будь то латвийская или литовская газовая станция или электростанция Аувере“, - сообщили в госкомпании.

3 сентября завершились плановые ремонтные работы в рамках ежегодного технического обслуживания. Длились они полтора месяца. После запуска электростанция проработала без проблем всего месяц.

В то же время, по данным Eesti Energia, после замены теплообменников надежность электростанции Аувере в этом году значительно улучшилась. В первом полугодии показатель станции превысил 90 процентов, что соответствует ожиданиям госкомпании.

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