После ремонта электростанция Аувере проработала час и снова сломалась

В минувшую пятницу Eesti Energia сообщила, что электростанция Аувере, находившаяся на ремонте 12 дней, снова в строю. Однако в минувшие выходные производственные мощности не были запущены, так как цена на электроэнергию была для этого слишком низкой.

В понедельник, 21 октября, в 7 часов утра станция была запущена, и за первый час работы поставила в электросеть 69 мегаватт-часов электроэнергии. Но всего через час, в 8:17, работу станции ​​пришлось снова остановить. Хотя первоначально предполагалось, что электростанция будет в тот же день перезапущена, согласно последнему рыночному отчету, 270-мегаваттный энергоблок не будет работать как минимум до полудня четверга.

„21 октября мы приступили к запуску электростанции Аувере. Это технологически сложный процесс, в ходе которого могут возникнуть проблемы, не проявляющиеся в обычном режиме. После включения станции в сеть 21 октября произошло внеплановое отключение энергоблока из-за срабатывания защиты генератора. По нынешнему плану, станция будет перезапущена в четверг, 24 октября“, - пояснил член правления Enefit Power Александр Ефремов.

Помимо Аувере, до конца недели регулярное техническое обслуживание будет проходить и 600-мегаваттный кабель электропередачи NordBalt между Литвой и Швецией, из-за чего в странах Балтии существенно выросли цены на электроэнергию. Если вчера в Эстонии, Латвии и Литве биржевая электроэнергия стоила в среднем 96,4 евро, а сегодня уже 136,4 евро за мегаватт-час, то в Финляндии соответствующие показатели составляли -0,99 евро и 2,82 евро.