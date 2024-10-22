Пожар, унесший жизнь 25-летнего мужчины, начался с возгорания кухонной техники

12 октября в 17:00 в Центр тревоги поступило сообщение, что в деревне Кийа горит двухэтажный жилой дом. Звонивший отметил, что окна дома почернели изнутри, а с крыши вовсю валит дым. На место пожара быстро приехали спасательные команды Кейла и Нымме вместе с волонтерами Хюйру и Табасалу.

В 17:30 вошедшие в здание спасатели обнаружили на втором этаже тело мужчины. Огонь и угарный газ сделали свое дело - к сожалению, спасти молодого человека не удалось. Сам пожар был потушен менее чем за полтора часа.

В ходе расследования пожарные Спасательного департамента выяснили, что возгорание, вероятно, началось на кухне первого этажа, где из-за неисправности электропроводки загорелся небольшой кухонный прибор. „Вероятно, тостер или электрический чайник“, - сказал пресс-секретарь Спасательного департамента Сийм Палу.

Как уточнил в день пожара руководитель спасательных работ, в здании был установлен датчик угарного газа и дыма. Человек, обратившийся в Центр тревоги, также слышал работу датчика. Однако когда на место прибыли спасатели, было уже тихо. „К этому времени датчик расплавился из-за высокой температуры. Но следователи все же подтверждают, что на момент возгорания датчик был в рабочем состоянии“, - сказал Палу.

После пожара на место прибыли следователи полиции. Поскольку речь не шла о поджоге, оснований для возбуждения уголовного дела нет, заверили Delfi в Департаменте полиции и погранохраны.

Руководитель бюро надзора за безопасностью Пыхьяского спасательного центра Айвар Кукк напоминает, что необходимо регулярно проверять электрические приборы. „Электроприборы подобны автомобилям: с течением времени они изнашиваются и требуют внимания. Если на кабеле питания есть повреждения изоляции, это тревожный сигнал. Неправильное использование электроприборов опасно“, - сказал он.