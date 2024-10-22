Пожар, унесший жизнь 25-летнего мужчины, начался с возгорания кухонной техники
12 октября в результате пожара в деревне Кийа волости Сауэ (Харьюмаа) погиб 25-летний мужчина.
12 октября в 17:00 в Центр тревоги поступило сообщение, что в деревне Кийа горит двухэтажный жилой дом. Звонивший отметил, что окна дома почернели изнутри, а с крыши вовсю валит дым. На место пожара быстро приехали спасательные команды Кейла и Нымме вместе с волонтерами Хюйру и Табасалу.
В 17:30 вошедшие в здание спасатели обнаружили на втором этаже тело мужчины. Огонь и угарный газ сделали свое дело - к сожалению, спасти молодого человека не удалось. Сам пожар был потушен менее чем за полтора часа.
В ходе расследования пожарные Спасательного департамента выяснили, что возгорание, вероятно, началось на кухне первого этажа, где из-за неисправности электропроводки загорелся небольшой кухонный прибор. „Вероятно, тостер или электрический чайник“, - сказал пресс-секретарь Спасательного департамента Сийм Палу.
Как уточнил в день пожара руководитель спасательных работ, в здании был установлен датчик угарного газа и дыма. Человек, обратившийся в Центр тревоги, также слышал работу датчика. Однако когда на место прибыли спасатели, было уже тихо. „К этому времени датчик расплавился из-за высокой температуры. Но следователи все же подтверждают, что на момент возгорания датчик был в рабочем состоянии“, - сказал Палу.
После пожара на место прибыли следователи полиции. Поскольку речь не шла о поджоге, оснований для возбуждения уголовного дела нет, заверили Delfi в Департаменте полиции и погранохраны.
Руководитель бюро надзора за безопасностью Пыхьяского спасательного центра Айвар Кукк напоминает, что необходимо регулярно проверять электрические приборы. „Электроприборы подобны автомобилям: с течением времени они изнашиваются и требуют внимания. Если на кабеле питания есть повреждения изоляции, это тревожный сигнал. Неправильное использование электроприборов опасно“, - сказал он.
Он предупредил, что неправильное использование электрооборудования представляет угрозу жизни. „Не обслуживать электроприборы, особенно старые, — опасное бездействие. Если вы заметили, что устройство имеет видимые повреждения, издает необычные звуки при включении или не работает должным образом, стоит заменить его или отдать на проверку квалифицированному специалисту. Соблюдение рекомендаций производителя и разумных принципов эксплуатации значительно снижает риск поломки прибора“, - добавил Кукк.
Важно отметить, что для быстрого обнаружения пожара необходимо, чтобы в каждом доме был работающий дымовой датчик, который является обязательным в Эстонии с 2009 года. Правильно установленный датчик поможет обнаружить пожар на начальной стадии и даст возможность вовремя и безопасно покинуть здание.
В этом году в пожарах погибло уже 29 человек.