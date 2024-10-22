ФОТО и ВИДЕО | Новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте: Эстония подает отличный пример другим

В ходе визита в Эстонию новый генеральный секретарь НАТО Рютте встретится с президентом Аларом Карисом, премьер-министром Кристен Михал и министром иностранных дел Маргусом Цахкной, чтобы обсудить сотрудничество в укреплении обороноспособности альянса.

В среду Рютте вместе с президентом Карисом посетит военный городок Тапа, где встретится со служащими там союзниками по НАТО.

Марк Рютте официально стал генеральным секретарем НАТО 1 октября этого года, когда закончился 10-летний срок полномочий его предшественника Йенса Столтенберга.