22.10.2024, 18:44
ФОТО и ВИДЕО | Новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте: Эстония подает отличный пример другим(43)
Сегодня в Эстонию с визитом прибыл новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. В 18:40 он дал совместную пресс-конференцию с премьер-министром Эстонии Кристеном Михалом.
В ходе визита в Эстонию новый генеральный секретарь НАТО Рютте встретится с президентом Аларом Карисом, премьер-министром Кристен Михал и министром иностранных дел Маргусом Цахкной, чтобы обсудить сотрудничество в укреплении обороноспособности альянса.
В среду Рютте вместе с президентом Карисом посетит военный городок Тапа, где встретится со служащими там союзниками по НАТО.
Марк Рютте официально стал генеральным секретарем НАТО 1 октября этого года, когда закончился 10-летний срок полномочий его предшественника Йенса Столтенберга.