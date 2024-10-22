Таллинн расширяет готовность к кризисным ситуациям

Согласно закону о чрезвычайных ситуациях, местные самоуправления несут ответственность за обеспечение непрерывности жизненно важных услуг в условиях кризиса. В то же время среди услуг, предоставляемых городом, есть много таких, которые не относятся к категории жизненно важных, но сбои или прерывания в их работе могут оказать значительное влияние. Именно для регламентации таких услуг городская управа запросила создание планов обеспечения непрерывности в том числе и для каждой сферы.

Вице-мэр Каарель Оя отметил, что в последние годы Таллинн значительно улучшил свою готовность к кризисам, однако до сих пор подход был сосредоточен на секторе готовности к кризисам Муниципальной полиции. „То, что мы готовы и на правильном пути, подтверждают также оценивание, проведенное под руководством Спасательного департамента, однако все знают, что подготовка – это непрерывный процесс. Теперь мы переходим на новый уровень, где, с одной стороны, более детальная осведомленность наших кризисных планов будет распространена во всей городской системе, чтобы каждый сотрудник знал, что от него требуется. Однако еще более важно предотвратить риски и проработать поведение в кризисных ситуациях в каждой сфере, так как в разных департаментах есть свои особенности и специфические нюансы, – пояснил вице-мэр. – Кроме того, мы делаем все это в тесном сотрудничестве и в одном ритме с городскими департаментами, так как видим, в какой степени мы можем помочь друг другу в сложных ситуациях. В итоге за полгода мы повысим готовность Таллинна предоставлять важные услуги жителям города даже в сложных условиях“, – добавил Оя.