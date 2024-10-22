Таллинн заключает новый договор с TLT: амбициозная цель – 500 000 пассажиров в день и нулевые выбросы CO2

„Наша цель – в сотрудничестве с AS Tallinna Linnatransport сделать так, чтобы из всех способов передвижения горожане выбирали общественный транспорт. Сегодня почти треть жителей города добираются до основного пункта назначения на общественном транспорте – этот показатель необходимо увеличить до 50 процентов. Для этого мы инвестируем более ста миллионов евро в модернизацию подвижного состава и инфраструктуры, обновим сеть маршрутов и найдем возможность повысить скорость движения общественного транспорта, – сказал мэр Таллинна Евгений Осиновский. – В то же время продолжится работа над уменьшением экологического следа общественного транспорта. Мы не будем закупать новые транспортные средства, потребляющие ископаемое топливо, а к 2035 году весь наш общественный транспорт станет климатически нейтральным“.

По словам вице-мэра по вопросам транспорта Кристьяна Ярвана, город ежедневно работает над тем, чтобы за те же деньги в Таллинне было больше общественного транспорта. „Поэтому то, что мы предусмотрели возможность открыть рынок пассажирских перевозок в Таллинне для частного сектора, имеет знаковое значение. Бóльшая конкуренция обеспечит лучшие цены и качество“, – сказал он.

Член правления Tallinna Linnatranspordi AS Кайдо Падар подчеркнул, что TLT – быстроразвивающаяся организация, которая за последние десять лет достигла значительного прогресса. „Объем маршрутов увеличился на 32 процента и достиг в этом году 36,8 миллиона километров в год. Сейчас мы обслуживаем приблизительно 380 000 пассажиров в день, однако цель – полмиллиона пассажиров. Нашу услугу оказывают около 1500 водителей, при этом задействовано 660 автобусов, троллейбусов и трамваев“, – отметил Падар.