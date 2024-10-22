Новости Эстонии
22.10.2024, 19:01

Министр предложила ограничить использование смартфонов в школах. Завуч: в начале урока мы складываем телефоны в специальные ящики

 
Почти каждая четвертая страна вводит запрет на использование смартфонов в школах на законодательном или политическом уровне
Почти каждая четвертая страна вводит запрет на использование смартфонов в школах на законодательном или политическом уровне
ФОТО: Sven Arbet

Министр здоровья Эстонии Рийна Сиккут предложила ограничить использование смартфонов в учебных заведениях с нового учебного года. Она ссылается на мнение психологов о негативном влиянии гаджетов на учебный процесс. RusDelfi обратился к педагогам за комментариями по поводу этой инициативы.

После окончания пандемии началась война, и в их школу, как и во многие другие, прибыло множество детей из Украины. По оценкам педагога, в пиковый период из 600 учеников около 200 составляли украинские дети. „К ним, как к детям с трудными судьбами, относились с пониманием и многое позволяли“, — делится своими наблюдениями Новиков.

Постепенно такая вседозволенность начала сказываться и на остальных учениках: они все чаще использовали смартфоны не только на переменах, но и во время уроков. „Учителя стали замечать, что очень сильно снизилась концентрация, – подчеркивает собеседник RusDelfi, описывая повседневную жизнь в школе. — Если всю перемену ученики проводят только в компьютерных играх, то после нее детям становится трудно сосредоточиться на уроке.“ Это, по словам педагога, вызвало серьезную обеспокоенность у попечительского совета.

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