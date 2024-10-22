22.10.2024, 19:01
Министр предложила ограничить использование смартфонов в школах. Завуч: в начале урока мы складываем телефоны в специальные ящики
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Министр здоровья Эстонии Рийна Сиккут предложила ограничить использование смартфонов в учебных заведениях с нового учебного года. Она ссылается на мнение психологов о негативном влиянии гаджетов на учебный процесс. RusDelfi обратился к педагогам за комментариями по поводу этой инициативы.
После окончания пандемии началась война, и в их школу, как и во многие другие, прибыло множество детей из Украины. По оценкам педагога, в пиковый период из 600 учеников около 200 составляли украинские дети. „К ним, как к детям с трудными судьбами, относились с пониманием и многое позволяли“, — делится своими наблюдениями Новиков.
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