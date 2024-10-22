ЧП и криминал
22.10.2024, 15:15

В Ласнамяэ на улице ограбили девушку

 
Кошелек. Иллюстративное фото.
Кошелек. Иллюстративное фото.
ФОТО: Delfi Meedia

В понедельник, 21 октября, в полицию сообщили об ограблении в Ласнамяэ.

Как сообщила Пыхьяская префектура, на улице Таэвакиви до сих пор не установленный человек ударил 21-летнюю женщину и украл у нее кошелек, в котором были наличные деньги и документ.

Причиненный ущерб оценивается приблизительно в 1800 евро.

Более точные обстоятельства случившегося выясняются.

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