22.10.2024, 14:35
Житель Эстонии захотел купить коллекционный автомобиль и лишился 28 000 евро(2)
ФОТО: | Shutterstock
Полиция получила сообщение, что житель Тарту хотел купить на сайте AutoScout автомобиль Corvette 1968 года выпуска.
Как сообщила Лыунаская префектура, мужчина получил счет и перевел 28 344 евро, после чего общение с продавцом прервалось, и покупатель до сих пор не получил ни автомобиля, ни возврата денег.
Полиция расследует случившееся в рамках уголовного делопроизводства по статье о мошенничестве.
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