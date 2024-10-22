ЧП и криминал
22.10.2024, 14:35

Житель Эстонии захотел купить коллекционный автомобиль и лишился 28 000 евро

 (2)
Автомобиль Corvette. Иллюстративное фото.
Автомобиль Corvette. Иллюстративное фото.
ФОТО: Sue Thatcher | Shutterstock

Полиция получила сообщение, что житель Тарту хотел купить на сайте AutoScout автомобиль Corvette 1968 года выпуска.

Как сообщила Лыунаская префектура, мужчина получил счет и перевел 28 344 евро, после чего общение с продавцом прервалось, и покупатель до сих пор не получил ни автомобиля, ни возврата денег.

Полиция расследует случившееся в рамках уголовного делопроизводства по статье о мошенничестве.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.

Оставить комментарий Читать комментарии (2)
RusDelfi
Поделиться
Комментарии