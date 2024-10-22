В двух районах Таллинна снег на тротуарах будут убирать лучше, чем прежде

По словам вице-мэра Таллинна Пяртеля-Пеэтера Пере, городская управа пришла к выводу, что в условиях ограниченного бюджета целесообразнее, то есть экономнее и разумнее, увеличить объем уборки снега в тех районах города, в которых тротуары используются больше всего. „В Кесклинне и Пыхья-Таллинне живет, работает и передвигается очень много людей. Этим районам с их узкими и извилистыми тротуарами при уборке снега уделялось меньше внимания, чем другим“, – сказал Пере.

„Если бюджет 2025 года позволит, в следующем году мы планируем убирать снег с тротуаров, прилегающих к небольшим дорогам, и в других районах“, – сказал Пере.

Вице-мэр добавил, что тротуары должны быть очищены от снега в первую очередь в стратегически важных местах, таких как рядом с больницами, школами, детскими садами и остановками общественного транспорта.

„Наши партнеры, с которыми город заключил договор, находятся в состоянии повышенной готовности для обеспечения уборки снега и борьбы с гололедицей“, – отметил Элари Удам, заместитель директора Департамента окружающей среды и коммунального хозяйства по вопросам строительства и благоустройства. „По сравнению с предыдущими годами общая протяженность тротуаров, на которых будет проводиться уборка снега, увеличится примерно на 60 км. Kadrioru Park очистит от снега тротуары общей протяженностью 120 км“, – добавил Удам.