Спикер Верховной Рады в Рийгикогу: мы не можем изменить географию, но вместе мы в будущем можем изменить историю

В своем выступлении перед Рийгикогу Стефанчук поблагодарил Эстонию за поддержку и помощь, которые Эстония оказывает Украине на протяжении почти трех лет. „Во-первых, я хочу поблагодарить вас за то, что вы всегда были рядом с нами“, – сказал он.

По его словам, Эстония была в числе тех немногих, кто предоставил Украине первое оружие еще до начала полномасштабного вторжения. „Переданные вами „Javelin“ зимой 2022 года остановили врага на подступах к Чернигову и Киеву. Решение передать нам все имеющиеся в Эстонии гаубицы укрепило нашу оборону на востоке и на юге. Ваши системы противовоздушной обороны „Mistral“ сделали небо Украины более безопасным, помогли спасти жизни многих украинцев“, – сказал он и добавил, что санкции затормозили военную машину Путина и неоценимая гуманитарная помощь со стороны Эстонии помогла живущим в разрушенных городах людям пережить холода. „Десятки тысяч женщин, детей и пожилых из Украины нашли временное убежище, работу и образование в Эстонии. Такие вещи не забываются, они навсегда остаются в памяти!“

Стефанчук поблагодарил Рийгикогу за девять принятых в поддержку Украины заявлений и за то, что парламент не позволяет миру забыть про развязанную против Украины войну. „Я благодарю за то, что вы так громко про нее говорите, что вы в этой борьбе вместе с нами, что продолжаете убеждать партнеров и тех, кто еще колеблется“, – сказал он.