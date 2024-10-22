Спикер Верховной Рады в Рийгикогу: мы не можем изменить географию, но вместе мы в будущем можем изменить историю
Спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук поблагодарил Эстонию за оказанные Украине поддержку и помощь, призвал поддержать План победы Украины и продолжить вести инициативу в вопросах укрепления оборонной способности Украины, предоставления гарантий безопасности и восстановления страны, подчеркнув, что мы не можем изменить географию, но вместе мы в будущем можем изменить историю.
В своем выступлении перед Рийгикогу Стефанчук поблагодарил Эстонию за поддержку и помощь, которые Эстония оказывает Украине на протяжении почти трех лет. „Во-первых, я хочу поблагодарить вас за то, что вы всегда были рядом с нами“, – сказал он.
По его словам, Эстония была в числе тех немногих, кто предоставил Украине первое оружие еще до начала полномасштабного вторжения. „Переданные вами „Javelin“ зимой 2022 года остановили врага на подступах к Чернигову и Киеву. Решение передать нам все имеющиеся в Эстонии гаубицы укрепило нашу оборону на востоке и на юге. Ваши системы противовоздушной обороны „Mistral“ сделали небо Украины более безопасным, помогли спасти жизни многих украинцев“, – сказал он и добавил, что санкции затормозили военную машину Путина и неоценимая гуманитарная помощь со стороны Эстонии помогла живущим в разрушенных городах людям пережить холода. „Десятки тысяч женщин, детей и пожилых из Украины нашли временное убежище, работу и образование в Эстонии. Такие вещи не забываются, они навсегда остаются в памяти!“
Стефанчук поблагодарил Рийгикогу за девять принятых в поддержку Украины заявлений и за то, что парламент не позволяет миру забыть про развязанную против Украины войну. „Я благодарю за то, что вы так громко про нее говорите, что вы в этой борьбе вместе с нами, что продолжаете убеждать партнеров и тех, кто еще колеблется“, – сказал он.
По словам председателя парламента, Украина нуждается в быстрых, решительных и эффективных решениях: в повышении военной поддержки и системах противовоздушной обороны, которые помогли бы наконец закрыть небо над Украиной и защитить ее население. „Мы просим вашей помощи, чтобы снять какие-либо ограничения на использование Украиной дальнобойного вооружения для поражения военных объектов и целей на территории Российской Федерации, являющихся ключевыми для осуществления агрессии, – сказал он. – Нам необходимы самолеты-истребители и соответствующее обучение наших пилотов. Энергетический сектор Украины также нуждается в поддержке. Мы и в дальнейшем просим вашего содействия при обсуждении вышеозначенных вопросов с партнерами. Мы полны решимости завершить эту войну нашей победой, чтобы мы смогли дальше жить в мире“.
Стефанчук также попросил поддержать и помочь выполнить План победы Украины, представленный президентом Владимиром Зеленским на прошлой неделе. Первый пункт состоящего из пяти пунктов Плана победы включает в себя быстрое приглашение на вступление Украины в НАТО; второй пункт рассматривает укрепление оборонной способности Украины; третий касается сдерживания агрессора; четвертый – стратегического экономического потенциала, в то время как пятый пункт планируется выполнить после завершения войны. „У нашей армии есть реальный опыт ведения современной войны, она умеет использовать западное вооружение и готова к эффективному сотрудничеству с партнерами по НАТО“, – заверил он.
В своем выступлении Стефанчук также отметил навык Эстонии быть лидером и добавил, что лидерство Эстонии необходимо, чтобы укрепить оборонную способность Украины. Также он назвал важным лидерство при предоставлении гарантий безопасности и сказал, что без инициативы со стороны Эстонии невозможно представить себе и восстановление Украины.
Стефанчук подчеркнул, что мы не можем изменить географию. „Но я уверен, что вы согласитесь – вместе мы в будущем можем изменить историю. Мы можем сделать так, чтобы никогда больше ни Украина, ни Эстония, ни какая-либо другая демократическая страна не осталась в этой борьбе в одиночестве, – сказал он. – В наших жилах течет свобода и непоколебимое стремление быть свободными. Именно поэтому мы должны держаться вместе в борьбе с тиранией, посягающей на нашу свободу, демократию и европейские ценности. И мы непременно победим! Вместе мы победим!“ – сказал он в своем выступлении перед Рийгикогу.
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