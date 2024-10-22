„Выхмаской четверке“ вынесли приговоры. Они похитили и избили жертву, привязали грузовым ремнем к фаркопу и угрожали убить

Delfi тогда написал об этом случае через неделю после инцидента. Помощник прокурора Ингмар Лаас мог тогда сказать только, что жертвой является 41-летний мужчина, который в субботу вечером собирался навестить друзей. „Он увидел перед дверью лестничной клетки своих знакомых, которые напали на него, против его воли посадили на заднее сиденье машины и отвезли к болотному озеру“, - сказал тогда Лаас. „Хочу подчеркнуть, что такое жестокое применение насилия в Эстонии довольно редкое явление“, - добавил он.