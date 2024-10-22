„Выхмаской четверке“ вынесли приговоры. Они похитили и избили жертву, привязали грузовым ремнем к фаркопу и угрожали убить(5)
Вильяндиский уездный суд сегодня признал виновными троих мужчин и одну женщину, которые, угрожая оружием, похитили человека в Выхма.
Согласно обвинительному заключению, Кристель Брейз, Раймо Мянник, Вейко Орг и Артур Тамм в январе этого года в Выхма (Пыхья-Садала) захватили 41-летнего мужчину, угрожая убить.
Delfi тогда написал об этом случае через неделю после инцидента. Помощник прокурора Ингмар Лаас мог тогда сказать только, что жертвой является 41-летний мужчина, который в субботу вечером собирался навестить друзей. „Он увидел перед дверью лестничной клетки своих знакомых, которые напали на него, против его воли посадили на заднее сиденье машины и отвезли к болотному озеру“, - сказал тогда Лаас. „Хочу подчеркнуть, что такое жестокое применение насилия в Эстонии довольно редкое явление“, - добавил он.