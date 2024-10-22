Отправка бумажных писем подорожает, но почта всё равно несет миллионные убытки

Председатель правления Omniva (Eesti Post) Март Мяги говорит, что люди с каждым годом отправляют все меньше и меньше писем и открыток, и из-за этого цена универсальной почтовой услуги дорожает. „Универсальная почтовая услуга принесла Eesti Post в прошлом году убыток в размере 1,8 миллиона евро, такие же убытки ожидаются и в этом году“, — констатирует Мяги.