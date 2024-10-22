22.10.2024, 13:50
Отправка бумажных писем подорожает, но почта всё равно несет миллионные убытки
ФОТО: | Delfi Meedia
Государство видит экономию в ограничении услуг Eesti Post – в следующем году письмо придется ждать дольше, а его отправка станет дороже, пишет Delfi Ärileht.
Председатель правления Omniva (Eesti Post) Март Мяги говорит, что люди с каждым годом отправляют все меньше и меньше писем и открыток, и из-за этого цена универсальной почтовой услуги дорожает. „Универсальная почтовая услуга принесла Eesti Post в прошлом году убыток в размере 1,8 миллиона евро, такие же убытки ожидаются и в этом году“, — констатирует Мяги.
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