Новости Эстонии
22.10.2024, 13:50

Отправка бумажных писем подорожает. Министерство: важно обеспечить качественную почтовую услугу по всей Эстонии

 
ФОТО: Argo Ingver | Delfi Meedia

Государство видит экономию в ограничении услуг Eesti Post – в следующем году письмо придется ждать дольше, а его отправка станет дороже, пишет Delfi Ärileht.

Председатель правления Omniva (Eesti Post) Март Мяги говорит, что люди с каждым годом отправляют все меньше и меньше писем и открыток, и из-за этого цена универсальной почтовой услуги дорожает. „Универсальная почтовая услуга принесла Eesti Post в прошлом году убыток в размере 1,8 миллиона евро, такие же убытки ожидаются и в этом году“, — констатирует Мяги.

Он добавляет, что, исходя из опыта северных соседей, государство может потребовать от Eesti Post увеличить сроки доставки писем, чтобы сэкономить деньги. „Тем более, что, согласно исследованиям, ожидания в отношении скорости отправки писем значительно упали: письма отправляются не с целью сообщить новости, а чтобы передать эмоции, для сохранения связей“, — говорит Мяги.

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