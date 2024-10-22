Новости Эстонии
22.10.2024, 11:50

Центристская партия: депутат Рийгикогу должен получать зарплату за реальную работу

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Riigikogu istungitelt pidevalt puuduvatele liikmetele makstakse sama palju kui kohal käivatele poliitikutele.
Riigikogu istungitelt pidevalt puuduvatele liikmetele makstakse sama palju kui kohal käivatele poliitikutele.
ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

Сегодня фракция Центристской партии вносит на рассмотрение Рийгикогу законопроект, который увязывает зарплату депутата с его рабочей нагрузкой. Председатель фракции Лаури Лаатс заявил, что сложная финансовая ситуация в стране требует солидарности и вклада от всех социальных групп, а для обеспечения чувства справедливости и повышения сплоченности в обществе нужно изменить порядок расчета заработной платы и компенсаций для депутатов.

„В рамках действующего закона зарплата депутата никак не зависит от его участия в работе комиссий и присутствия на заседаниях, от его выступлений или голосований, - сказал Лаатс. - Теоретически возможна ситуация, когда депутат вообще не участвует в работе парламента, но при этом нет законных оснований для сокращения его зарплаты или приостановки выплат. Пришло время внимательно отслеживать работу народных представителей в парламенте и выплачивать им зарплату соответственно их вкладу“.

Центристская партия предлагает такой расклад: если депутат принимает участие как минимум в 85% заседаний, ему выплачивается 100% зарплаты. „Если участие ниже 85%, зарплата снижается на 15%, а если оно даже ниже 70% или 50%, то зарплата уменьшается на 30% или 50% соответственно“, - пояснил Лаатс.

Лаатс также отметил, что основой для расчета станет протокол голосований на заседаниях, за исключением уважительных причин отсутствия: „Кроме того, размер компенсаций должен быть связан с фактически выплачиваемой зарплатой. Если депутат был недостаточно активен и его зарплата была из-за этого сокращена, то и компенсации должны быть уменьшены“.

Лаури Лаатс добавил, что такой подход уже применяется в ряде стран Европейского союза. „Доверие эстонского народа к правительству и парламенту находится на низком уровне, и предложенные Центристской партией изменения могут повысить качество работы депутатов и улучшить репутацию парламента“, - заключил Лаатс.

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