ЧП и криминал
22.10.2024, 15:55

Подделка документов, провоз наличных и запрещенной техники: за месяц на эстонско-российской границе выявили около 600 нарушений

 
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ФОТО: Urmas Glase

В соответствии с решением правительства и оценкой угрозы ведомства, Налогово-таможенный департамент (НТД) на пограничных пунктах Койдула, Лухамаа и Нарва с 8 августа перешел от таможенных проверок, основанных на рисках, к полным таможенным проверкам, проверяя все пересекающие границу, транспортные средства и товары. За первый месяц было выявлено около 600 нарушений.

„Если за семь месяцев этого года и без полного таможенного контроля мы выявляли в среднем 22 нарушения в день, то с внедрением полного таможенного контроля количество нарушений сократилось до 18. Это показывает, что введение полного таможенного контроля имело четкий профилактический сигнал для лиц, пересекающих границу“, — сказала заместитель генерального директора Налогово-таможенного департамента Урсула Риймаа.

„Количество нарушений уменьшилось, но оно по-прежнему тревожно велико, и таможенники каждый день работают как над проверкой товаров, так и над информированием“, - сообщила Риймаа.

За первый месяц полного таможенного контроля НТД выявил 399 нарушений на пограничном переходе Нарва, 100 в Лухамаа и 84 в Койдула.

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