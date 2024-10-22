Подделка документов, провоз наличных и запрещенной техники: за месяц на эстонско-российской границе выявили около 600 нарушений
В соответствии с решением правительства и оценкой угрозы ведомства, Налогово-таможенный департамент (НТД) на пограничных пунктах Койдула, Лухамаа и Нарва с 8 августа перешел от таможенных проверок, основанных на рисках, к полным таможенным проверкам, проверяя все пересекающие границу, транспортные средства и товары. За первый месяц было выявлено около 600 нарушений.
„Если за семь месяцев этого года и без полного таможенного контроля мы выявляли в среднем 22 нарушения в день, то с внедрением полного таможенного контроля количество нарушений сократилось до 18. Это показывает, что введение полного таможенного контроля имело четкий профилактический сигнал для лиц, пересекающих границу“, — сказала заместитель генерального директора Налогово-таможенного департамента Урсула Риймаа.
„Количество нарушений уменьшилось, но оно по-прежнему тревожно велико, и таможенники каждый день работают как над проверкой товаров, так и над информированием“, - сообщила Риймаа.