Подделка документов, провоз наличных и запрещенной техники: за месяц на эстонско-российской границе выявили около 600 нарушений

„Если за семь месяцев этого года и без полного таможенного контроля мы выявляли в среднем 22 нарушения в день, то с внедрением полного таможенного контроля количество нарушений сократилось до 18. Это показывает, что введение полного таможенного контроля имело четкий профилактический сигнал для лиц, пересекающих границу“, — сказала заместитель генерального директора Налогово-таможенного департамента Урсула Риймаа.