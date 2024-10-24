24.10.2024, 10:10
Государственный прокурор дал КаПо ошибочные показания(6)
В понедельник продолжилось рассмотрение дела бывших высокопоставленных полицейских чиновников, обвиняемых в мошенничестве и пособничестве мошенничеству. Места на скамье свидетелей заняли государственные прокуроры Рауно Кирис и Таави Перн.
В 2021 году Ээрик Хелдна, работавший на тот момент в Налогово-таможенном департаменте (MTA), подал заявку на участие в конкурсе на должность атташе прокуратуры по юстиции, который представляет правоохранительные органы Эстонии в США.
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