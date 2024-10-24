ЧП и криминал
24.10.2024, 10:10

Государственный прокурор дал КаПо ошибочные показания

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В понедельник продолжилось рассмотрение дела бывших высокопоставленных полицейских чиновников, обвиняемых в мошенничестве и пособничестве мошенничеству. Места на скамье свидетелей заняли государственные прокуроры Рауно Кирис и Таави Перн.

В 2021 году Ээрик Хелдна, работавший на тот момент в Налогово-таможенном департаменте (MTA), подал заявку на участие в конкурсе на должность атташе прокуратуры по юстиции, который представляет правоохранительные органы Эстонии в США.

Из Департамента полиции и погранохраны Хелдна перевелся в MTA в порядке ротации, которая продолжалась уже два года.

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