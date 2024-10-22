Бывший футболист нарвского „Транса“, ударивший соперника, получил годичную дисквалификацию

Инцидент произошел в матче первой лиги уровня В между молодежной (U-21) командой „Транса“ и „Пярну“ (0:1). Важа Немсадзе, который в этом сезоне 16 раз выходил на поле за основную команду „Транса“ в Премиум-лиге, вступил в перепалку с игроком пярнуской команды Оскаром Пулстом. Согласно протоколу, оба были удалены с поля: Пулст получил вторую жёлтую карточку за словесную перепалку, а Немсадзе — прямую красную за оскорбление судьи. Конфликт продолжился в подтрибунном помещении, где Немсадзе ударил Пулста кулаком в лицо.

Дисциплинарная комиссия Эстонского футбольного союза (ЭФС) недавно вынесла решение о годичной дисквалификации 33-летнего грузинского футболиста Важа Немсадзе, запрещая ему участвовать в матчах в Эстонии до 10 октября следующего года. Его оппонент, Оскар Пулст, получил дополнительную дисквалификацию на один матч за красную карточку, которую уже отбывал.

Нарвский „Транс“ расторг контракт с Важа Немсадзе через несколько дней после инцидента.

Подробнее об инциденте читайте ТУТ.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook , Telegram , Instagram и даже в TikTok .