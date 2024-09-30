Футбол
30.09.2024, 17:51

Нарвский футбольный клуб „Транс“ расторг контракт с грузинским полузащитником. „Я свою вину признаю“

 
дополнено в 20:50
Важа Немсадзе
Важа Немсадзе
ФОТО: Anatoli Uvarov | JK Narva Trans

В понедельник, 30 сентября, нарвский „Транс“ объявил о расторжении контракта с грузинским полузащитником Важей Немсадзе.

Как сообщает официальный сайт нарвского „Транса“, Важа Немсадзе покинул клуб после инцидента, случившегося 28 сентября в матче первой лиги уровня В в Пярну. На 11-й добавленной минуте встречи между молодежной командой „Транса“ (U-21) и „Пярну“ (0:1) грузинский полузащитник получил красную карточку, что привело к расторжению контракта.

Нарвский „Транс“ не стал разглашать детали инцидента, который привёл к расторжению контракта с Важей Немсадзе, но принес извинения клубу „Пярну“. В заявлении команды говорится, что поведение полузащитника было недопустимым, и контракт с ним был расторгнут.

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