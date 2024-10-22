ПРОГНОЗ ПОГОДЫ | Сегодня Эстонию накроют дожди

Активная область пониженного давления, сформировавшаяся над Норвежским морем, накроет большую часть Северной Европы - от Британских островов до северных регионов России. Одновременно с юга (со стороны Черного моря) в северном направлении смещается область повышенного давления.

На границе двух атмосферных областей будет дуть сильный юго-западный ветер, на побережье ночью порывами до 18 м/с, днем 14 м/с. Сегодня утром существенных осадков не ожидается, дожди могут пройти в отдельных местах. Во второй половине дня ложбина пониженного давления, приближающаяся с моря, принесет в район Рижского залива плотные дождевые облака, которые распространятся на материк. Температура воздуха 10-13 градусов.

В среду, 23 октября, область пониженного атмосферного давления начнет смещаться через мыс Норкап на север Норвегии, и Эстонию накроют дожди, которые пройдут в основном ночью и утром, днем вероятность осадков уменьшится. Будет дуть сильный юго-западный и западный ветер. Температура воздуха ночью 5-10, днем 10-12 градусов.

В четверг, 24 октября, атмосферное давление повысится, на периферии области повышенного давления, смещающейся с Центральной Европы на Балтийское море, будет дуть сильный западный ветер. Вероятность осадков сравнительно небольшая (~25%). Температура воздуха ночью 4..9, на побережье до 12, днем 11..14 градусов.

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