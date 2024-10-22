В третьем квартале индекс цен на строительство остался на прежнем уровне

Ведущий аналитик Департамента статистики Юло Паулус отметил, что в третьем квартале на индекс цен на строительство по сравнению с тем же периодом 2023 года в основном повлияло повышение зарплат строителей на 6,4%. „С другой стороны, на индекс повлияло снижение цен на строительные материалы на 1%. Таким образом, можно сказать, что снижение цен на материалы на данный момент замедлило рост индекса цен на строительство“, — пояснил Паулус.

„Повышение стоимости использования машин прежде всего было вызвано увеличением расходов на аренду малых механизмов, снижение цен материалов в основном произошло за счет снижения цен на промышленные бетонные изделия“, — добавил Паулус.

По сравнению со вторым кварталом этого года расходы на рабочую силу увеличились на 0,9%, расходы на механизмы — на 0,2%. Материалы подешевели на 1%.

Изменение индекса цен на ремонтные и реконструкционные работы было несущественным: в третьем квартале индекс понизился по сравнению со вторым кварталом 2024 года на 0,3% и по сравнению с тем же кварталом прошлого года — на 0,2%.

Департамент статистики собирает и анализирует данные для проведения статистической работы „Индекс цен на строительство“ по заказу Министерства экономики и коммуникаций с целью получить обзор текущего состояния экономики Эстонии.

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