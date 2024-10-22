Конституционная комиссия проведет открытое обсуждение избирательного права граждан России

По словам председателя конституционной комиссии Хендрика Йоханнеса Терраса, комиссия хочет обсудить, как с учетом агрессивной войны России против Украины и изменившейся ситуации в сфере безопасности внести изменения в круг лиц, которые могут голосовать на выборах в собрания местных самоуправлений. „На открытом заседании мы обсудим, какие возможности имеются для лишения граждан третьих стран, в первую очередь – государств-агрессоров России и Беларуси, а также лиц без гражданства избирательного права и требуется ли для этого вносить изменения в Конституцию“, – сказал он.

Согласно действующему закону, в выборах в собрания местных самоуправлений могут участвовать граждане Эстонии и Европейского союза, а также иностранцы, живущие в Эстонии на основании вида на жительство долговременного жителя или постоянного права на жительство, достигшие возраста 16 лет в день выборов, чье место жительства внесено в регистр народонаселения Эстонии. Следующие выборы в собрания местных самоуправлений состоятся 19 октября 2025 года.

На заседание приглашены заместитель-советник канцлера права, директор канцелярии Олари Коппель и старший советник отдела защиты правопорядка Валло Олле, руководитель службы публичного права Министерства юстиции Иллимар Пярнамяги и советник Марико Йыэорг-Юрченко, а также советник Министерства внутренних дел Кристен Канарик.

Открытое заседание начнется в 14:00 в зале совещаний L333. Прямую трансляцию можно посмотреть на домашней странице Рийгикогу . Запись будет позже доступна на канале Рийгикогу в Youtube .

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