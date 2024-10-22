Финансовая инспекция развеяла подозрения СМИ в отношении Kreditex(1)
Расследование неправомерных действий в отношении возможных нарушений договоров потребительского кредитования и требований по защите данных со стороны AB Kreditex AS было закрыто, поскольку Финансовая инспекция не обнаружила нарушений, подлежащих наказанию.
„За два года разбирательства не было выявлено никаких сознательных или намеренных нарушений закона со стороны компании, что подтверждает, что мы работаем в соответствии с законом и нормативными актами“, - сказала Александра Вюртц, член правления Kreditex.
Поводом для возбуждения дела послужила статья, опубликованная в Eesti Ekspress 21 сентября 2022 года под заголовком „ ВЛАСТЬ ДОЛГОВ | Как инкассо-фирмы оставляют должников без крыши над головой“.Утверждения, содержащиеся в статье, вызвали у Финансовой инспекции подозрения в том, что компания Kreditex нарушила требования Закона о кредиторах и кредитных посредниках в трех важных областях:• обязательство по оценке кредитоспособности,• требования к передаче полномочий по ведению дел кредитора,• передача данных о клиентах третьим лицам.
В ходе процедуры Финансовая инспекция провела тщательный обыск в офисе Kreditex и получила доступ ко всем документам и кредитным досье. В ходе двухлетней процедуры расследования специалисты не выявили нарушений, которые могли бы повлечь за собой наложение штрафа.
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