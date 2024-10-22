Финансовая инспекция развеяла подозрения СМИ в отношении Kreditex

„За два года разбирательства не было выявлено никаких сознательных или намеренных нарушений закона со стороны компании, что подтверждает, что мы работаем в соответствии с законом и нормативными актами“, - сказала Александра Вюртц, член правления Kreditex.

Поводом для возбуждения дела послужила статья, опубликованная в Eesti Ekspress 21 сентября 2022 года под заголовком „ ВЛАСТЬ ДОЛГОВ | Как инкассо-фирмы оставляют должников без крыши над головой“.Утверждения, содержащиеся в статье, вызвали у Финансовой инспекции подозрения в том, что компания Kreditex нарушила требования Закона о кредиторах и кредитных посредниках в трех важных областях:• обязательство по оценке кредитоспособности,• требования к передаче полномочий по ведению дел кредитора,• передача данных о клиентах третьим лицам.

В ходе процедуры Финансовая инспекция провела тщательный обыск в офисе Kreditex и получила доступ ко всем документам и кредитным досье. В ходе двухлетней процедуры расследования специалисты не выявили нарушений, которые могли бы повлечь за собой наложение штрафа.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook , Telegram , Instagram и даже в TikTok .